Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi mercoledì 29 dicembre 2021

Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day. Oggi sarà il giorno giusto? Non ci resta che scoprirlo: tra pochi minuti, alle ore 19.00, è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di mercoledì 29 dicembre 2021. L’estrazione sarà visibile in diretta live in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma qui su Il Sussidiario vi proporremo la combinazione a fondo pagina.

Fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse pre-estrazione del Million Day: vi ricordiamo che è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. L’ultima maxi vincita risale a lunedì 20 dicembre, a Regalbuto in provincia di Enna: il MillionDAY ha premiato un giocatore con una vincita da un Milione di euro, grazie ad una giocata plurima da 5€.

DUBBI SU COME GIOCARE AL MILLION DAY? ECCO TUTTE LE MODALITA’ PREVISTE

Sono tre le tipologie di giocata messe a disposizione dal Million Day: singola, plurima e sistemistica. E, in vista dell’estrazione, è tempo di ripassare le diverse modalità… Partiamo dalla giocata base, ovvero la singola, che prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che permette l’inserimento all’interno della stessa giocata di più combinazioni singole fino a un massimo di 10. Infine, c’è la giocata sistemistica: questa permette di individuare da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Appuntamento a tra poco con le statistiche del gioco Lottomatica…

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 29 DICEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



