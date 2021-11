Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi mercoledì 3 novembre 2021

MILLION DAY, CHE ESTRAZIONE SARÀ?

L’attesa è tanta, speriamo che sia ripagata: tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 3 novembre 2021. Il maxi-jackpot da 1 milione di euro fa gola a molti in tutto lo Stivale e c’è grande curiosità di scoprire se avremo un nuovo vincitore dopo il trionfo di un giocatore di Milano lo scorso 25 ottobre 2021.

L’estrazione della combinazione vincente del Million Day è in programma alle ore 19.00 e potrete seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. I giochi sono aperti fino alle ore 18.45 e gli appassionati possono piazzare le scommesse in tre modalità: in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Adesso è il momento di addentrarsi nelle dinamiche del gioco Lottomatica…

CHE NUMERI GIOCARE OGGI AL MILLION DAY? LE STATISTICHE CONSIGLIANO…

Molti dei giocatori del Million Day affidano le proprie fortune alla matematica, ovvero alle statistiche, prendendo spunto dalle ricorrenze più interessanti in termini di estrazione. Partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo: il 54 manca all’appello da 40 estrazioni, mentre la medaglia di bronzo spetta al 40, che non si fa vedere da 39 giorni. 2 e 55 sono latitanti da 34 e 33 concorsi, mentre 11 e 39 sono out da 30 turni. Segnaliamo infine il ritardo di 6 (28 estrazioni), 35 (26 estrazioni) e 46 (26 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri che sono stati estratti più spesso: in vetta troviamo nuovamente il 50 con 45 estrazioni, seguito da 21 e 46 con 43 estrazioni. 1 e 51 seguono a ruota con 42 estrazioni, mentre a quota 41 ci sono 23 e 41. Infine, il 3 ha una frequenza di 40 estrazioni, mentre il 53 di 39 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 3 NOVEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



