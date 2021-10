Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi sabato 16 ottobre 2021

MILLION DAY, GIOCATA FORTUNATA?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 16 ottobre 2021. La combinazione vincente verrà resa nota alle ore 19.00 e vi presenteremo la cinquina dorata qui a fondo pagina. In alternativa sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Siamo alla ricerca del 192esimo vincitore milionario della storia del Million Day e il 2021 è stato un anno particolarmente fortunato: fin qui 45 vincite milionarie, l’ultima verificata lunedì 4 ottobre a Sarzana con una giocata singola da 1 euro. In questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse: i giocatori hanno la possibilità di piazzare schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

SCOPRIAMO LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

L’estrazione del Million Day è alle porte ed è tempo di andare a scoprire quali sono le tipologie messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola: è necessario individuare cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a un massimo di 10 giocate singole. Infine, c’è la giocata sistemistica: in questo caso è possibile scegliere da sei a nove numeri ed è necessario scegliere tra sistema integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole fino a un massimo di 126 combinazioni) e sistema ridotto (sviluppa una parte delle possibili giocate singole e ha dunque dei costi inferiori).

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 16 OTTOBRE 2021

