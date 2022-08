Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi sabato 20 agosto 2022

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, NUOVI VINCITORI IN ARRIVO ANCHE OGGI?

Oggi, sabato 20 agosto 2022, fanno ritorno le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. La Dea Bendata mostrerà finalmente un segno di clemenza e concederà a qualche scommettitore d’Italia di esultare? L’auspicio sincero è che la risposta a tale quesito possa essere affermativa, visto e considerato che finora il mese di agosto non ha distribuito neppure un milione di euro, mentre nel mese di luglio soltanto due persone sono state premiate dalla buona sorte.

Con la medesima cinquina puntata al Million Day, esiste la chance di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. Esistono tre tipologie di giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day: si parte dalla singola, poi si ha la plurima e, da ultimo, la sistemistica. I costi? Un euro nel primo caso, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole effettuate. Nella terza ipotesi, il prezzo è di un solo euro per ogni combinazione. Si gioca fino alle 20.20 per il concorso del Million Day del giorno e dalle 20.35 in avanti per quello del giorno successivo.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day si potrebbe rivelare estremamente indicativa per l’individuazione dei cinque numeri vincenti di questa sera, per cui ci approcciamo ad essa con un’attenta e scrupolosa lettura. Nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è il 45, latitante da ben 51 estrazioni. In seconda posizione c’è il 3, che ha sin qui accumulato 40 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 22 (37), seguito dal 25 (29) e dal 29 (28).

Per quanto invece riguarda i numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, dalle statistiche di questo concorso a premi prende vita la graduatoria che vi riportiamo qui di seguito e nella cui posizione di vertice troviamo il 14 (63 turni di ritardo), che ha scavato un solco decisamente profondo e incolmabile tra sé e la seconda posizione. In tal senso, la top five viene completata dal 36 (35 assenze), dal 55 (29) e, infine, dal 51 e dal 34 (25).

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe in qualche modo essere determinante per pronosticare correttamente la cinquina che sarà oggetto d’estrazione nella serata odierna. Ecco allora che la esaminiamo assieme a voi lettori: al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 44. Alle sue spalle, poi, si fanno strada 22 (42), il 53 e il 52 (41) e il 24 (40).

E i numeri frequenti dell’Extra MillionDay? In vetta si ergono il 5 (26 estrazioni) e il 19 (23), tallonati dal 32 (22) e dal 29 (21). Segue a stretto giro di posta il 44 (19). Sarà indispensabile attendere fino alle 20.30 per scoprire le sequenze vincenti dei concorsi di oggi e, soprattutto, se le gerarchie saranno soggette a clamorosi ribaltoni o se, invece, saranno destinate a rimanere invariate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 20 AGOSTO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

