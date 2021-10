Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi sabato 23 ottobre 2021

MILLION DAY, COME SARÀ L’ESTRAZIONE DI OGGI?

Neanche ieri è stato il giorno giusto per eleggere il 192esimo vincitore milionario della storia del Million Day, ma un nuovo appuntamento è già alle porte: alle ore 19.00 è in programma l’estazione dei cinque numeri vincenti di oggi, sabato 23 ottobre 2021.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell'estrazione di oggi 22 ottobre 2021

Alle ore 19.00 potrete seguire l’estrazione del Million Day su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse del caso: potete giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Numeri ritardatari e numeri frequenti rappresentano le statistiche fondamentali del Million Day, utili a tutti gli appassionati per comporre le giocate del caso. Partiamo dai numeri che non rientrano nella combinazione vincente da più tempo in prima posizione troviamo il 25, assente da 55 giorni. Medaglia d’argento al 4, latitante da 33 turni, mentre la medaglia di bronzo va a ben tre numeri: parliamo di 17, 22 e 54, tutti e tre out da 28 concorsi. Non si hanno notizie di 40 e 10 rispettivamente da 27 e 26 estrazioni, mentre il 2 non viene estratto da 22 giorni.

NUMERI VINCENTI MILLON DAY/ Estrazione di oggi 21 ottobre 2021: cinquina fortunata?

Passiamo adesso ai numeri estratti più spesso: prima posizione condivisa da 46 e 50 con 45 estrazioni. Subito dietro c’è il 51 con 43 estrazioni, mentre 21 e 41 sono a quota 42 estrazioni. Spazio a 1 e 23 con 41 estrazioni, mentre 40 e 53 non vanno oltre le 40 e 39 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 23 OTTOBRE 2021

1 – 14 – 20 – 41 – 45

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 20 ottobre 2021: scopri la cinquina

© RIPRODUZIONE RISERVATA