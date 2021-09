Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi sabato 25 settembre 2021

MILLION DAY, REGALERÀ PREMI MILIONARI?

Il weekend entra nel vivo e non può di certo mancare l’appuntamento con il Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, sabato 25 settembre 2021. Siamo alla ricerca del 190esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata a Sant’Ippolito, premiato un appassionato grazie ad una giocata singola da 1 euro.

Come ormai ben sappiamo, in questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime giocate del caso: è consentito scommettere fino alle ore 18.45 in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle varie piattaforme online a disposizione. L’estrazione del Milllion Day, come già evidenziato prima, si terrà alle ore 19.00: è possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

SCOPRIAMO TUTTE LE MODALITÀ DI GIOCATO DEL MILLION DAY

Le tipologie di gicoata del Million Day sono tre ed è tempo di andarle a conoscere meglio considerando che l’estrazione è davvero vicina. Partiamo dalla singola, la giocata base: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro.

Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina del Million Day fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine, c’è la giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 25 SETTEMBRE 2021

