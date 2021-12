Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi Santo Stefano 26 dicembre 2021

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

L’estrazione del Million Day torna anche a Santo Stefano. Se quella di Natale non si è rivelata fortunata per quanto riguarda il tanto desiderato “5”, potete ritentare l’assalto ai numeri vincenti oggi, domenica 26 dicembre. Questo gioco non si ferma la domenica e neppure in occasione delle festività natalizie, quindi avete un’altra grande occasione, nella consapevolezza di poter comunque ottenere una vincita con 4, 3 o solo 2 numeri vincenti indovinati. In tal caso, dovrete controllare bene la categoria di vincita centrata per capire quale premio si ottiene.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi Natale 25 dicembre 2021: cinquina vincente?

Con il 4 infatti si vincono mille euro, con il 3 se ne vincono 50, mentre con il 2 sono 2 gli euro che si ottengono. I premi del Million Day sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite che è dell’8%. Risolto il dubbio relativo al quanto si vince, è bene anche chiarire come si gioca, perché magari c’è qualcuno che si cimenta per la prima volta con questo gioco.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione cinquina della vigilia di Natale 24 dicembre 2021: sarà fortunata?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY DI OGGI 26 DICEMBRE 2021

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY: GIOCATE E ABBONAMENTI

Premessa: al Million Day si può giocare fino alle 18:45, poi dalle 19:05 ma per il giorno successivo. Entriamo nel vivo delle modalità di gioco previste. La giocata più semplice è quella singola: si compila una schedina con 5 numeri. C’è poi la giocata plurima, composta da più giocate singole, ognuna formata da 5 numeri. C’è poi la giocata sistemistica, che consente di optare da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra quello Integrale e Ridotto.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 23 dicembre 2021: cinquina fortunata?

Il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, invece il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Il Million Day prevede la possibilità di giocare per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di abbonamenti che si desidera prima di procedere con l’acquisto. Per la giocata singola è possibile abbonarsi fino a 20 concorsi, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA