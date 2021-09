Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 10 settembre 2021

AVREMO UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO AL MILLION DAY?

Neanche ieri è stato eletto il 189esimo vincitore della storia del Million Day, ma in tanti sperano che venga premiato oggi: è tutto pronto per una nuova estrazione, alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di venerdì 10 settembre 2021.

Le ultime maxi-vincite risalgono a nove giorni fa, premiati tre scommettitori in Abruzzo, Toscana e Sicilia. Un milione di euro è una cifra in grado di cambiare una vita, per questo motivo tantissimi scommettitori stanno effettuando le ultime giocate del Million Day: ricordiamo che c’è tempo fino alle ore 18.45 e si può giocare in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries. L’estrazione sarà disponibile in diretta live alle ore 19.00 su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

QUALI NUMERI GIOCARE AL MILLION DAY? LE STATISTICHE INDICANO…

Proseguiamo la nostra analisi in vista dell’estrazione del Million Day e accendiamo i riflettori sulle principali statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo. Il 20 conferma la vetta con un’assenza di 40 concorsi, mentre 42 e 38 sono latitanti rispettivamente da 33 e 32 estrazioni.

Il 7 non si fa vedere da 30 giorni, mentre non si hanno notizie di 26 e 1 da 29 e 26 turni. Infine 32, 16 e 46 hanno un ritardo di 23, 21 e 20 concorsi. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in prima posizione troviamo il 50 con 47 estrazioni, seguito da 46 e 1 con 46 e 45 estrazioni. Il 23 è fermo a quota 44 estrazioni, mentre troviamo ben quattro numeri con 42 estrazioni: parliamo di 16, 40, 41 e 51.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 10 SETTEMBRE 2021

