Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 23 settembre 2022

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

Ogni giorno si può partecipare all’estrazione del Million Day fino alle 20.20, termine oltre il quale non è più possibile scegliere le vostre combinazioni. Dalle 20.35 è possibile tornare a giocare, ma partecipando al sorteggio del giorno successivo. Scegliere le cinquine da giocare non è mai facile e per questo potreste essere tentati di aspettare fino all’ultimo, ma controllare le statistiche di gioco può rivelarsi una mossa utile. Per esempio, iniziano subito a dirvi quali sono i numeri usciti più spesso nelle ultime 50 serate, così che possiate avere un quadro completo del gioco. I grandi favoriti del Million Day sono i numeri 55 (40 presenze), 24 (41 estrazioni, il 52 e il 53 parimerito con 42 sorteggi e infine il 9 con le sue 47 presenze.

Da tenere d’occhio anche la variante Extra MillionDay, che vede tra i suoi numeri più frequenti il 7 e il 32, entrambi con 24 estrazioni alle spalle, il 19 con le sue 25 presenze, il 29 con 26 sorteggi e infine il 5, protagonista di 27 serate.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Anche i numeri ritardatari sono utili da tenere sotto controllo, magari cercando di capire quando sarà il loro momento di scendere in campo. Nel Million Day incontriamo subito i numeri 12 e 31, che latitano ormai da 31 serate, seguiti dal 35 (33 assenze), dal 40 (38 assenze) e infine dal 46, che ha ormai segnato ben 47 assenze.

Pure l’Extra MillionDay possiede una classifica simile: risalendo la top five di grandi assenti troviamo il 53 (26 assenze), il 43 (31 assenze), il 2 che si fa desiderare da 33 sorteggi, l’8 che latita ormai da 35 serate e da ultimo il 10, che segna la bellezza di 48 assenze.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE REGOLE DELLA CACCIA AL MILIONE

Per giocare al Million Day potete compilare l’apposita schedina nella ricevitoria più vicina a voi oppure recarvi dai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se preferite giocare online, dovrete scaricare la App MyLotteries e aprire un conto di gioco. Ma in cosa consistono esattamente il Million Day e la sua variante Extra MillionDay? Il gioco consiste nel selezionare dei numeri compresi tra 1 e 55. Se ne scegliete cinque state effettuando una giocata singola, se invece volete provare la giocata plurima allora potete partecipare con un massimo di 5 cinquine in ricevitoria e di 10 online. Ogni cinquina costa un euro. Se vi piacciono i sistemi di gioco più complessi, quelli integrale e ridotto fanno al caso vostro e vi consentono di selezionare dai 6 ai 9 numeri.

Parliamo ora della variante di gioco. L’estrazione dell’Extra MillionDay avviene subito dopo quella del Million Day e prende in considerazione i 50 numeri che non sono stati pescati durante l’estrazione principale. Partecipare anche a questa seconda possibilità ha il costo aggiuntivo di un euro e può dare diritto a ulteriori premi, ne caso di mancata vincita al MillionDay.

