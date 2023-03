Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 24 marzo 2023

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, LA FORTUNA OGGI FA 12?

Million Day ed Extra MillionDay tornano oggi, venerdì 24 marzo 2023, con una nuova estrazione. La loro corsa del resto non si è mai fermata, essendo un appuntamento quotidiano. Così la fortuna viene tentata ogni giorno dai tantissimi appassionati di questo gioco che mette in palio un milione di euro. Con il concorso odierno avete, dunque, la possibilità di fare quanto registrato lunedì 13 marzo, giorno in cui è stata centrata l’ultima vincita al Million Day. La schedina fortunata è stata giocata in provincia di Torino, in Piemonte.

Dove farà tappa oggi la Dea Bendata? Non è così scontato centrare tutti i numeri vincenti, ma preferiamo pensare positivo. Le statistiche parlano chiaro: sono 11 finora le vincite milionarie centrate dall’inizio dell’anno. Il bilancio dei vincitori sale a quota 246 se, invece, si tiene conto di tutte le vincite realizzate da quando il Million Day è stato lanciato. Ne è passato di tempo da allora, basti pensare che non c’era Extra MillionDay, la seconda estrazione che regala un’altra opportunità di vincita…

COME SI GIOCA A MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY

Per tentare la fortuna con Million Day ed Extra MillionDay bisogna però sapere come fare, come muoversi tra le regole di questo gioco che comunque è molto semplice. L’importo di ogni giocata è sempre di un euro e bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Fatta questa premessa, scopriamo i tipi di giocate. C’è la giocata singola che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, ed è quindi quella più semplice. Invece, con la giocata plurima bisogna inserire più giocate singole. Più articolata è la giocata sistematica, con cui scegliere da 6 a 9 numeri per incrementare le proprie probabilità di vincita. Ma va fatta una scelta tra sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, e il sistema ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole del Million Day e quindi ha un costo inferiore rispetto alla modalità precedente. Per partecipare all’estrazione di Extra MillionDay va solo aggiunta l’opzione di gioco, ciò vale per qualsiasi tipo di giocata che si intende fare.

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, QUANTO SI VINCE: I PREMI

Archiviata la spiegazione sul come si gioca, è importante passare al come e quanto si vince, tema altrettanto importante per i giocatori di Million Day ed Extra MillionDay. Sono cinque i numeri vincenti da indovinare in entrambi i casi, cambiano però gli importi dei premi, che infatti variano a seconda della quantità di numeri indovinati e di numeri giocati in base alla modalità di gioco prescelta. In questo caso facciamo riferimento ad una giocata singola come esempio. Col 5 si vince un milione di euro al Million Day, col 4 invece bisogna incassare mille euro, mentre col 3 bisogna accontentarsi di 50 euro; poi c’è il 2 che vale due euro. Discorso leggermente diverso per Extra MillionDay. In primis, cambia il primo premio che è di 100mila euro. Col 4 si vincono sempre mille euro, mentre col 3 il premio è di 100 euro. Infine, con il 2 in questo caso si ottengono quattro euro. Precisazione doverosa per chi, oltre a partecipare all’estrazione di Million Day, gioca anche ad Extra MillionDay: i premi vinti con l’opzione di gioco si sommano a quelli vinti col gioco principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

