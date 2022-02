Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 25 febbraio 2022

PARTE LA NUOVA CACCIA AI PREMI MESSI IN PALIO DAL MILLION DAY

Oggi, venerdì 25 febbraio 2022, va in scena una nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti potrebbero regalare una svolta inattesa alla vita di uno o più fortunati scommettitori e consentire di guardare al futuro con maggiore serenità e, indubbiamente, stabilità sotto il profilo finanziario. La cinquina fortunata sarà rivelata alle 19 e troverà spazio in tempo reale fra le righe di quest’articolo, attraverso il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. C’è poi l’opportunità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti oggi 24 febbraio 2022: la cinquina

Intanto, si è palesato un nuovo milionario, facendo salire a 204 il totale dei vincitori premiati nella storia del Million Day: si tratta di un giocatore di Martano (Lecce), capace di indovinare tutti e cinque i numeri estratti per mezzo di una giocata plurima da 5 euro. Prima di essa, erano state registrate altre tre vincite nell’anno 2022: l’ultima risaliva a due settimane fa, più precisamente all’11 febbraio, ed era stata centrata ad Abano Terme, in Veneto. In precedenza, erano stati assegnati altri due milioni di euro: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria; il secondo a Milano, il 7 febbraio.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione cinquina di oggi 23 febbraio 2022:

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 25 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE MODALITÀ DI SCOMMESSA

Le regole per tentare la sorte e provare a vincere uno dei premi messi in palio dal Million Day sono poche e semplici. Ve le ricapitoliamo di seguito, sottolineando come sia necessario innanzitutto compilare una schedina da almeno un euro, selezionando cinque numeri inclusi fra l’1 e il 55. Va poi selezionata la tipologia di giocata (ne sono ammesse in tutto tre): esistono la cosiddetta singola (cinque numeri al costo di un euro), la plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri l'estrazione di oggi, martedì 22 febbraio 2022

Ovviamente, non c’è solo la possibilità di accaparrarsi il milione di euro agognato, ma anche premi minori, per i quali vale comunque la pena tentare la sorte, tenendo tuttavia sempre bene a mente quanto sia fondamentale giocare in maniera responsabile. Concludiamo con il nostro abituale consiglio, che non ci stancheremo mai di darvi: controllate con cura la vostra schedina prima di bollarla come non vincente, ricorrendo a qualunque metodologia esistente per le operazioni di controllo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA