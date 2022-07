ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi venerdì 29 luglio 2022

QUANTO SI VINCE CON MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Avete partecipato al Million Day e all’Extra MillionDay ma non sapete a quanto ammontano esattamente i premi del gioco? Non c’è problema, ve lo spieghiamo subito qui di seguito. La prima cosa che dovete avere ben presente è che il valore dei premi che potete vincere dipende da due fattori: da quanti numeri avete indovinato tra quelli estratti ogni sera, e da quanti numeri avete giocato nella vostra schedina. La modalità di gioco più semplice infatti vi consente di giocare una cinquina, al costo di un euro, ed è possibile giocare fino a 10 cinquine (5 se vi rivolgete a una ricevitoria), ciascuna sempre al costo fisso di un euro.

Nella sua versione base, il MillionDay vi permette di ottenere questi premi in denaro: due euro se indovinate due dei numeri estratti; cinquanta euro se siete riusciti a indovinare ben tre numeri; mille euro azzeccando quattro numeri tra quelli sorteggiati; l’ambito milione di euro se avete compiuto l’impresa di indovinare tutti e cinque i numeri fortunati della serata. Premi in denaro interessanti sono anche quelli messi in palio con l’Extra MillionDay. Sempre prendendo come riferimento una giocata singola di una cinquina, sappiate che potete vincere: quattro euro se nella vostra schedina avete indovinato due dei numeri estratti; cento euro se azzeccate tre dei numeri sorteggiati; mille euro per quattro numeri indovinati e infine centomila euro se siete riusciti a colpire tutti e cinque i numeri sorteggiati.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Avete sempre giocato scegliendo una sola cinquina e ora volete capire se è possibile giocare più numeri con modalità diverse? Vi spieghiamo subito cosa occorre sapere per giocare al Million Day e alla sua variante Extra MillionDay. Innanzitutto, entrambi i giochi richiedono che scegliate almeno 5 numeri, che siano compresi tra 1 e 55. La versione “base” del gioco è la giocata singola, quindi la scelta di una sola cinquina al costo fisso di un euro. È possibile anche effettuare delle giocate plurime, scegliendo quindi diverse cinquine, fino a un massimo di 10, sempre al costo di un euro l’una. Sono previste anche opzioni di gioco più complesse, come quella sistemistica che vi permette di scegliere tra sistemi integrale e ridotto. Nella pratica, potrete scegliere da 6 fino a 9 numeri.

Qualsiasi sia la vostra scelta di gioco, è sempre possibile far partecipare i numeri anche all’Extra MillionDay, aggiungendo il costo di un ulteriore euro. Le schedine possono essere compilate in ricevitoria o presso i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma anche online tramite la App MyLotteries.

