Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 3 dicembre 2021

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Neanche ieri abbiamo eletto il 196esimo vincitore milionario della storia del Million Day, il giorno giusto potrebbe essere oggi: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di venerdì 3 dicembre 2021. Fino alle ore 18.45 sarà possibile effettuare le ultime scommesse: è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

Come dicevamo, siamo in attesa del 196esimo vincitore della storia del Million Day: l’ultima maxi-vittoria risale a domenica 21 novembre 2021, premiato uno scommettitore di Volla, in provincia di Napoli, grazie a una giocata da 1 euro. Ricordiamo che sarà possibile seguire in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

HAI DUBBI SUI NUMERI DA GIOCARE AL MILLION DAY? DIAMO UN OCCHIO ALLE STATISTICHE

Manca ancora qualche miglio all’estrazione odierna del Million Day e per questo motivo non possiamo esimerci dal riportarvi quali sono le principali statistiche del gioco Lottomatica, fondamentali per compilare le ultime scommesse. Iniziamo dai numeri frequenti: la vetta della classifica è ancora del 50 con 45 estrazioni. Subito dietro troviamo 1 e 3 con 42 estrazioni, mentre 21 e 23 sono a quota 41 estrazioni. Ben quattro i numeri con 40 estrazioni: parliamo di 28, 30, 46 e 51. Segnaliamo infine la frequenza del 36 con 39 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari: . 4 e 51 non si fanno vedere da 30 e 27 estrazioni, mentre 22 e 43 sono out da 23 e 21 concorsi. 44 e 35-47 non vengono estratti da 20 e 18 turni. Segnaliamo infine il ritardo del 40, 16 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 3 DICEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



