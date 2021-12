Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 31 dicembre 2021

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE ALLE 19.00: MILIONARIO PER CAPODANNO?

Oggi, 31 dicembre 2021, è l’ultimo giorno dell’anno ed in molti si augurano di regalarsi una chiusura col botto con l’estrazione del Million Day. La fortuna permetterà a qualcuno di aggiudicarsi il milione di euro messo in palio quotidianamente? Non è ancora dato saperlo, ma siamo consapevoli del fatto che non vedete l’ora di scoprire qual è la cinquina vincente e soprattutto se corrisponde a quella che avete giocato. Potrete farlo in diretta live nelle ricevitorie, sul sito www.millionday.it, nell’App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente nella pagina dedicata de Il Sussidiario. L’appuntamento, come di consueto, è fissato alle ore 19.00.

Le cinquine del Million Day degli ultimi giorni non hanno regalato gioie agli italiani, tanto che manca ancora all’appello il 199esimo vincitore milionario. L’ultima vincita risale a lunedì 20 dicembre ed è stata registrata in Sicilia. Un giocatore, con una plurima da cinque euro, si è aggiudicato il milione a Regalbuto, in provincia di Enna. Due giorni prima era accaduto anche in Campania, i particolare a Carinola in provincia di Caserta. Non attendiamo altro che di scoprire chi sarà il prossimo e, soprattutto, se si regalerà il maxi-premio quest’oggi oppure se sarà necessario attendere il nuovo anno.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 30 DICEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME FUNZIONA IL MILLION DAY?

Se hai deciso di tentare la sorte il 31 dicembre con l’estrazione del Million Day, allora, è il momento di scoprire come funziona questo gioco. Per partecipare è necessario compilare una schedina scegliendo numeri compresi tra l’1 ed il 55. Le modalità attraverso cui si può azzeccare la cinquina vincente sono tre: giocata singola, in cui si pronosticano 5 numeri al costo di 1 euro; giocata plurima, per cui si possono effettuare più giocate singole, fino ad un massimo di 10 in un solo scontrino, ognuna al costo di 1 euro; giocata sistemistica, per cui è possibile pronosticare fino a 9 numeri generando una pluralità di giocate fino ad un massimo di 126 giocate.

I premi in palio sono tantissimi, oltre all’ambito milione! Con quattro numeri vincenti al Million Day, ad esempio, si possono ottenere 1000 euro. Gli altri dipendono dal numero di numeri vincenti individuati e dalla tipologia di giocata effettuata. Non esitate a verificare quanto avete vinto con le metodologie apposite. Ricorda, però, che i premi in palio sono indicati al netto del prelievo applicato a norma di legge sulle vincite dell’8%.



