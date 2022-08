Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 5 agosto 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, NUOVA ESTRAZIONE E PREMI…

Una nuova estrazione del Million Day è alle porte. Oggi, venerdì 5 agosto 2022, è in programma infatti un nuovo appuntamento con i numeri vincenti che possono valere un milione di euro e con quelli di Extra MillionDay. C’è grande voglia di vincere e di vedere aggiornato il contatore dei fortunati, che attualmente ne annovera 224. L’ultimo ha fatto il suo ingresso nella lista dei vincitori il 27 luglio grazie ad una giocata effettuata a Rose, in provincia di Cosenza, quindi in Calabria.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Scopri l'estrazione di oggi 4 agosto 2022: le cinquine

È stata la 24esima vincita al Million Day per quanto riguarda quest’anno, ma finora sono state in totale 224 le persone appunto premiate col primo premio. Invece l’ultima vittoria all’Extra MillionDay risale al 13 luglio, quando sono stati vinti 100mila euro a Potenza. Questo perché ogni giorno c’è, infatti, una seconda possibilità di vincita grazie al gioco opzionale. Non siete obbligati ad aggiungerlo quando effettuate la vostra giocata, ma è bene che sappiate di avere questa facoltà, una seconda strada che potrebbe essere fortunata.

Estrazione Million Day/ Quali i numeri vincenti di oggi 3 agosto 2022: le cinquine

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY?

A proposito di giocate, come si gioca al Million Day? Anche per i “fedelissimi” può essere utile ripassare le modalità di gioco, anche perché potrebbe venirvi in mente di cambiare e tentare una nuova strada. Partiamo dalla giocata singola, la più semplice perché prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, per un euro. Quella plurima, invece, è formata da più giocate singole. E poi c’è la giocata sistemistica, con cui si ha la possibilità di scegliere da 6 a 9 numeri, comunque compresi tra 1 e 55, per incrementare le proprie probabilità di vincita. Ma in questo caso bisogna fare una scelta tra sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole, da 6 a 126 combinazioni, componibili con i numeri selezionati, e sistema ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole con i numeri selezionati, di conseguenza ha costi inferiori e consente di fare una vincita di almeno mille euro indovinando 5 numeri tra quelli selezionati (che sono massimo 9).

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 2 agosto 2022: le cinquine

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY?

Ora che sappiamo le possibili giocate a Million Day (ed Extra MillionDay), possiamo valutare quanto si vince per capire a cosa si va incontro stasera con la nuova estrazione. Quel che è scontato è il primo premio, quello che si vince indovinando i cinque numeri vincenti, cioè un milione di euro. Ma gli altri premi? Con il 4 si vincono mille euro. Se invece si indovinano tre numeri della combinazione fortunata, allora si scende a 50 euro. Invece con il 2 bisogna accontentarsi di 2 euro. Questo chiaramente per quanto riguarda una giocata singola da un euro. Le quote, infatti, cambiano per la giocata integrale. Cosa cambia con Extra MillionDay? In caso di cinquina fortunata si ottiene una vincita di 100mila euro. Se invece si centrano quattro numeri vincenti, allora anche in questo caso si vincono mille euro. Ma con il 3 il premio raddoppia rispetto al gioco principale: si ottengono, infatti, 100 euro. Infine, c’è il 2 che vale 4 euro per i fortunati. Anche in questo caso sono quote per una giocata singola con Extra.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 AGOSTO 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA