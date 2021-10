Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 8 ottobre 2021

MILLION DAY, CI SARÀ LA VINCITA MILIONARIA?

Ieri non è stata realizzata nessuna vincita da 1 milione di euro, ma tra poche ore ci sarà una nuova possibilità per tentare la fortuna al Million Day. Alle ore 19.00, infatti, si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di venerdì 8 ottobre 2021. Fino alle ore 18.45 potrete effettuare le ultime scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 7 ottobre 2021: giocata vincente?

Siamo alla ricerca del 192esimo vincitore milionario della storia del Million Day: sono già 45 i fortunati premiati con il maxi-jackpot da 1 milione di euro, l’ultimo risale a lunedì, un appassionato di Sarzana grazie ad una giocata singola in abbonamento. L’estrazione del concorso odierno la potrete seguire in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ovviamente noi vi proporremo la cinquina qui a fondo pagina.

Numeri vincenti Million Day/ Scopri l'estrazione di oggi 6 ottobre 2021

MILLION DAY, QUALI SONO LE MODALITÀ DI GIOCATA?

Come evidenziato in precedenza, fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime giocate al Million Day e per questo motivo vi ricordiamo quali sono le tre tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Prendere parte al gioco è molto facile: bisogna scegliere cinque numeri, tra 1 e 55 compresi, e l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Una combinazione di questo tipo è la singola, che si può giocare in abbonamento fino a un massimo di 20 estrazioni.

La giocata plurima del Million Day invece permette di inserire nella schedina fino a 10 giocate singole, questa modalità si giocare in abbonamento fino a un massimo di 5 estrazioni. Stessa possibilità che si ha per la sistemistica, che però permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ La cinquina dell'estrazione di oggi 5 ottobre 2021

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 8 OTTOBRE 2021

x – x – x – x – x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA