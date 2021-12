Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre 2021

MILLION DAY, CHE VINCITA ARRIVERÀ?

Vigilia di Natale contrassegnata dall’immancabile appuntamento con il Million Day, che quest’oggi, venerdì 24 dicembre 2021, potrebbe offrire grandi soddisfazioni ai suoi giocatori, mediante la nuova estrazione e i suoi cinque numeri vincenti. L’auspicio è che la Dea Bendata, pervasa dallo spirito natalizio, possa concedersi uno slancio di generosità e premiare qualche fortunato scommettitore, dopo la vincita da 1 milione di euro datata 2o dicembre e centrata a Regalbuto in provincia di Enna, grazie a una giocata plurima da 5 euro.

Il 199° vincitore della storia del Million Day potrebbe magari essere proprio uno di voi lettori e, in tal senso, cogliamo l’occasione per rammentare a chi sta leggendo questo articolo che per partecipare al Million Day è sufficiente compilare la propria schedina in ricevitoria, sulle piattaforme online o mediante l’app My Lotteries. Giova poi ricordare che è possibile concorrere sette giorni su sette, ma sempre e soltanto entro le 18.45, dal momento che l’estrazione della cinquina si tiene alle 19. In questa pagina è possibile leggere i numeri estratti stasera; in alternativa, è possibile seguire la diretta su www.millionday.it, su app Lotto e sulla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI, 24 DICEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME GIOCARE AL MILLION DAY: MODALITÀ E TIPOLOGIA DI SCOMMESSE

Mentre aspettiamo di scoprire i cinque numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 24 dicembre 2021, proviamo ad approfondire la questione inerente alle modalità di giocata, ricordando a tutti voi lettori l’esistenza di tre diversi tipi di scommesse per questa lotteria. Innanzitutto, sottolineiamo l’esistenza della giocata singola, che si basa fondamentalmente sulla compilazione di una schedina con cinque numeri inclusi tra 1 e 55 e importo fisso a 1 euro. Essa è ripetibile in abbonamento per venti estrazioni consecutive al massimo.

Le alternative sono due: la prima è costituita dalla giocata plurima, con l’inserimento nella stessa schedina di più giocate singole, fino a un massimo di dieci. La seconda, invece, è la giocata sistemistica, che offre l’opportunità di selezionare da 6 a 9 numeri e scegliere il tipo di sistema fra integrale e ridotto. Ambedue le tipologie di giocate, la plurima e la sistemistica, possono essere replicate in abbonamento sino a 5 estrazioni consecutive.



