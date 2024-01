Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 26 gennaio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Come ogni altro giorno della settimana, anche oggi, in questo venerdì 26 gennaio, l’appuntamento è con i numeri vincenti del Million Day, concorso che mette in palio fino a un milione di euro puntandone solamente uno. Il concorso non va mai in vacanza e per questo motivo ci farò compagnia anche nelle giornate di domani e dopodomani, dunque in pieno weekend. Si tratta di un gioco che è attivo 365 giorni all’anno, 366 per i bisestili! Questo concorso dà poi anche un’ulteriore possibilità: quella di vincere 100.000 euro all’Extra Million Day, un gioco aggiuntivo al quale invece si può partecipare puntando un altro euro. Le regole sono le stesse per entrambi i concorsi: vanno scelti cinque numeri compresi tra l’1 e il 55.

Per il concorso principale, va poi deciso se effettuare una giocata semplice, plurima o sistemistica. Dopo aver giocato al Million Day – in una delle due estrazioni giornaliere che si tengono appunto in due diversi appuntamenti, alle 13 e alle 20.30 – i numeri potranno essere controllati sul sito ufficiale, che riporterà come sempre quelli vincenti, o ancora su questo articolo de IlSussidiario.Net. Non dimentichiamo poi che in caso di schedina inoltrata in ricevitoria sarà possibile recarsi nell’esercizio per controllare di persona la giocata, nella speranza che sia vincente e che si possa portare a casa un bel gruzzoletto che nel caso di questo fortunato gioco quotidiano, ammonta ad un massimo di un milione di euro (premio più importante, ma non di certo l’unico del concorso!).

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 4 – 33 – 40 -47 – 53

EXTRA MILLION DAY: 5 – 17 – 18 – 22 – 42

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 12 – 15 – 25 – 39 – 53

EXTRA MILLION DAY: 6 – 13 – 37 – 38 – 42 –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

