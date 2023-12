Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi lunedì 18 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVE ESTRAZIONI

Un nuova settimana è appena iniziata e sarà quella che ci porterà al Santo Natale. Anche oggi ci saranno due estrazioni del Million Day, il fortunato gioco italiano che permette di vincere fino a un milione di euro, come dice lo stesso nome del concorso. Ogni giorno ci sono dunque due appuntamenti: il primo è alle 13 e il secondo è alle 20.30. Ognuno può scegliere a quale voler giocare per sfidare la sorte e provare a vincere il maxi premio. Per giocare si dovranno scegliere cinque numeri che sono compresi tra l’1 e il 55 e poi attendere l’estrazione prescelta per vedere se si rientri tra i fortunati vincitori. Le categorie di vincita partono da due numeri per poi arrivare appunto a un milione di euro che si otterrà solo indovinando tutti e cinque i numeri.

MILLION DAY: LE ULTIME MAXI VINCITE

Il Million Day offre varie categorie di vincita che partono da due numeri fino ad arrivare a cinque: questo permetterà di ottenere la maxi vittoria da un milione di euro. L’ultima grande vincita è arrivata ormai un po’ di giorni fa, il 5 dicembre, a Casalnuovo di Napoli, in provincia del capoluogo partenopeo, con i numeri giocati 13, 16, 19, 26 e 45. Si è trattato dell’unica vittoria del mese di dicembre fino a questo momento: mancano ancora molti giorni, però, per incrementare il bottino delle vincite da un milione. La precedente c’era stata a novembre, a Livorno, il 25 del mese, mentre il 13 a Bologna e ancora prima, l’8 novembre, aveva vinto un giocatore di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. Solo una vittoria a ottobre, il 14 del mese, ad Alessandria.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

7 – 16 – 28 – 35 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 5 – 14 – 26 – 34

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

