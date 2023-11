Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi mercoledì 22 novembre 2023: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 16 – 32 – 44 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 25 – 28 – 29 – 30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

15 – 24 – 32 – 48 – 50

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

10 – 11 – 20 – 29 – 39

MILLION DAY: NUOVE ESTRAZIONI IN QUESTO MERCOLEDÌ

Siamo arrivati al terzo giorno di questa settimana e anche oggi l’appuntamento è con il Million Day, il gioco che permette quotidianamente di sperare nella maxi vittoria da un milione di euro, come ci dice lo stesso nome. Sono due le estrazioni giornaliere: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Entrambe permettono di giocare scegliendo cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55, e sperando che siano quelli giusti per portare a casa la maxi cifra.

Se non dovesse avvenire la vittoria milionaria, niente paura: i premi sono tanti e tutti molto interessanti anche, ovviamente, l’ambizione di chi tenta la fortuna è quella di portare a casa il milione. Un gioco, dunque, che riscuote molto successo tra gli affezionati, che certamente non perderanno occasione neppure di giocare all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che mette in palio 100.000 euro.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE VITTORIE FORTUNATE

Come abbiamo visto, sono varie le cifre in palio al Million Day. L’ambizione di tutti è certamente quella di portare a casa un milione di euro ma non sempre sarà possibile. Per chi non riesce ovviamente ci sono anche altri premi che partono da due numeri indovinati e che mano a mano crescono, fino al milione per chi ne indovina cinque. L’ultima vittoria da un milione è arrivata il 13 novembre a Bologna, con i numeri 9, 27, 32, 34 e 36. Pochi giorni prima, l’8 del mese, aveva vinto un giocatore di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. La vittoria precedente era arrivata quasi un mese prima, ad Alessandria, il 14 del mese di ottobre: si è trattato dell’unica visto che la precedente era avvenuta a settembre a Borgo Val di Taro. Sempre a settembre avevano vinto due giocatori di Roma: il primo l’1 del mese, con una giocata online, mentre il secondo il 14.

