Estrazione Million Day/ Numeri vincenti: le cinquine di oggi 31 gennaio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE ESTRAZIONI DI OGGI

Il primo mese dell’anno è giunto al termine, ma prima di salutarlo c’è ancora una doppietta di estrazioni del Million Day e dell’Extra Million Day in programma oggi, mercoledì 31 gennaio 2024. In tantissimi ambiscono quotidianamente a diventare milionari, ma anche i premi minori di questo concorso non sono da poco. Per coloro che non hanno mai giocato, possiamo svelare che le regole sono piuttosto semplici. È sufficiente scegliere in modo consapevole o casualmente cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 per emettere una schedina da un solo euro. È possibile, inoltre, con una spesa ulteriore di un euro, partecipare anche al concorso parallelo, che permette di vincere fino a 100 mila euro. Le estrazioni come di consueto sono due: una alle 13.00 e una alle 20.30.

Quante sono le probabilità di diventare milionari, vincendo il massimo premio del concorso? Poche, è vero. Non possiamo negare però che di fortunati ce ne sono stati. L’ultimo soltanto una settimana fa, nell’estrazione serale di mercoledì 24 gennaio 2024. Il fortunato giocatore di Roma aveva scelto i numeri 11 – 14 – 44 – 45 – 54, che si sono rivelati quelli corretti. Chissà se a distanza di sette giorni qualcun riuscirà a replicare l’impresa. Un consiglio che possiamo darvi è quello di dare un’occhiata alle statistiche del concorso prima di selezionare la vostra cinquina. Esse sono disponibili sul sito ufficiali del concorso. Al momento nella classifica dei ritardatari ci sono in testa il 50, il 19 e il 34 per il Million Day e l’11, il 26 e il 44 per l’Extra Million Day. La classifica dei frequenti vede sul podio invece nel primo caso il 54, il 17 e il 7 e nel secondo caso il 41, il 38, il 12 e il 6. Adesso però andiamo a scoprire le cinquine vincenti!

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 22 – 44 – 47 – 51 – 54

EXTRA MILLION DAY: 4 – 9 – 38 – 49 – 53

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











