Stiamo per scoprire i numeri vincenti del Million Day di oggi, 28 giugno 2025, in questa nuova estrazione delle ore 20:30

Siete pronti? Il Million Day è in arrivo, e anche oggi, sabato 28 giugno 2025, farà la sua classica presenza con l’estrazione delle ore 20:30. Cresce quindi l’attesa di scoprire se i nostri cinque numeri che abbiamo in mano, potremo a breve trasformarli in due euro, forse in 3 o 400 euro, ma anche due o tre mila euro, arrivando fino a 100.000 e un milione di euro. In questi ultimi due casi vorrà dire che avremo beccato gli Extra Million Day ma anche i Million Day, ovviamente i dieci numeri a cui tutti ambiscono quando giocano a questo divertente gioco con i numeri.

Ciò che possiamo fare ora è semplicemente attendere, se abbiamo già giocato o eventualmente pensare i cinque numeri da giocare qualora non ci fossimo ancora recati in ricevitoria. A questo punto entriamo in scena noi, con le nostre cinquine giocabili, senza alcun particolare calcolo matematico ne tanto meno ingegneristico. Potrete ad esempio giocarvi queste cifre, leggasi 12, 19, 27, 38 e infine 50. Per un’altra cinquina spazio ai numeri 18, 44, 48, 52 e 55. Occhio anche ai numeri 7, 16, 24, 33 e 38 sempre per l’estrazione ore 20:30 del Million Day. Se per caso fra questi quindici numeri vedeste qualcosa che vi stuzzica, che vi regala sensazioni positive, allora correte a giocarli.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: