E’ arrivata anche domenica 11 maggio 2025, la festa della mamma, e per l’occasione, perchè non provare a regalarsi una bella vincita al Million Day? Immaginatevi quanto sarebbe bello festeggiare con un bel gruzzoletto ottenuto dal gioco dei milionari, ma ovviamente non sarà semplice. Si comincia come al solito alle ore 13:00, quando si terrà la prima delle due classiche estrazioni quotidiane, per poi ritentare la fortuna in serata, alle ore 20:30, per la seconda giocata di oggi del Million Day.

Million Day, estrazione di oggi 10 maggio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

Ma quali numeri potremmo giocare? Tenendo conto di questa giornata speciale dedicata a tutte le nostre mamme, abbiamo deciso di raccogliere alcuni numeri ad hoc, presi direttamente dalla smorfia napoletana. Partiamo quindi dal 52, che è il numero che indica proprio la mamma (ricordatevi che potrete giocare cinque numeri ma solo fino al 55), quindi continuiamo con il numero 14 che indica invece il cuore, e non potevamo non aggiungerci un bel 2, che sta invece per amore. Ci mancano quindi solo due cifre per completare la nostra cinquina da giocare all’estrazione di oggi del Million Day, e scegliamo il 4 che indica i soldi e il 19 che invece viene utilizzato per indicare il gioco. Ricapitolando le nostre cinque cifre saranno 2, 4, 14, 19 e infine 52.

Numeri vincenti Million Day di oggi 10 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

I NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 13.00

Million Day: 8 – 10 – 11 – 22 – 30

Extra MillionDay: 4 – 24 – 32 – 41 – 51