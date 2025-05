Il Million Day sta per arrivare anche oggi? La risposta è ovviamente affermativa visto che nel giro di qualche ora, precisamente alle 13:00, arriverà la prima estrazione di questo venerdì 9 maggio 2025. Il gioco del milionario continua indefesso a macinare numeri, non si ferma mai, di conseguenza non poteva non dire presente alla giornata di oggi. In queste ore sta quindi iniziando ad accogliere le giocate in vista della prima delle due classiche estrazioni, quella delle ore 13:00, che ci regalerà i dieci numeri fortunati, cinque del valore di un milione di euro più altri cinque che valgono invece centomila, entrambi compresi fra l’1 e il 55.

Ma su quali numeri bisogna puntare per vincere? Proviamo a vedere qualche stringa assieme, a cominciare da questa cinquina formata dal 6, il 12, il 24, il 37 e infine il 40. Spazio ad altri cinque numeri da giocare per il Million Day di oggi, ovvero, 10, 21, 26, 39 e infine 45. Concludiamo con una terza ed ultima cinquina, sfruttando la data odierna: scegliamo quindi il 5 di maggio, il 9 di questa giornata, il 20 e il 25 per l’anno e infine il 45 dato dalla somma fra 20 e 25. Speriamo che sia la volta buona e che la fortuna sia tutta con voi quest’oggi.

