Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi, giovedì 24 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Manca poco alla chiusura delle scommesse per il Million Day e l’Extra MillionDay di oggi, giovedì 24 novembre 2022. A partire dalle 20.20 non vi sarà infatti più possibile prendere parte all’estrazione odierna, mentre dalle 20.35 si apriranno le giocate per la giornata successiva. Se siete alla ricerca di idee e spunti per compilare la vostra schedina potete sbirciare assieme a noi le statistiche del gioco, a cominciare dalla classifica dei numeri più frequenti.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 23 novembre 2022: le cinquine

Alcuni numeri sono infatti stati scelti più di frequente nelle ultime cinquanta serate e può quindi essere utile capire quali sono e se può valere la pena scommettere su di loro, oppure puntare sugli altri numeri che partecipano al sorteggio. I grandi favoriti del Million Day sono il 30 e il 48, entrambi selezionati per 40 turni, ma anche il 52 con le sue 41 presenze, il 53 con 42 sorteggi e il 9, che è già stato scelto per 46 serate. Passando alla variante di gioco Extra MillionDay i numeri favoriti sono il 44 e il 46, con 31 sorteggi alle spalle, il 5 e il 19 con i loro 33 turni e da ultimo il 32, che domina la classifica con le sue 34 estrazioni.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 22 novembre 2022: le cinquine

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Ci sono numeri che invece preferiscono giocare a nascondino e sfuggono a ogni tentativo degli scommettitori di acchiapparli. Potrebbero però riservare delle sorprese inaspettate, ecco perché può essere interessante controllare anche le statistiche relative ai numeri ritardatari. Il Million Day ha trai i suoi più grandi assenti e numeri 7 (22 assenze), 44 (28 sorteggi), 20 (latitante da 30 serate) e 5, che ha collezionato ormai 52 assenze.

Guardando all’Extra MillionDay incontriamo invece questa classifica di numeri ritardatari: 29 (23 assenze), 48 (25 serate senza essere estratto), 1 e 31 entrambi con 35 assenze, e infine il 12 che manca all’appello da 42 turni.

MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, lunedì 21 novembre 2022: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 NOVEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 NOVEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA