Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi lunedì 17 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Per non perdere nessuna opportunità di acchiappare il maxi premio da un milione di euro, può essere utile fare un riepilogo delle statistiche relative ai numeri che sono stati pescati più di frequente nelle ultime 50 estrazioni. Per il Million Day stiamo parlando nei numeri 48 (40 presenze), 53 (41 estrazioni), 52 (42 sorteggi), 9 e 30, entrambi protagonisti di 43 turni.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi, domenica 16 ottobre 2022

Guardando invece le statistiche della variante di gioco Extra MillionDay, nella classifica dei numeri più frequenti possiamo individuare il 19 e il 32, entrambi scelti dalla Dea Bendata in 27 estrazioni, poi il 7 (28 presenze), il 29 (29 turni) e il 5 con i suoi 30 sorteggi. Potete farvi ispirare da questi dati fino alle 20.20 di oggi, quando le scommesse saranno chiuse e si procederà all’estrazione delle combinazioni vincenti. Dalle 20.35 però potrete tornare a puntare sui vostri numeri preferiti in vista del sorteggio di domani.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Segui l'estrazione di oggi sabato 15 ottobre 2022

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Potete cogliere l’ispirazione anche dai numeri che invece mancano all’appello da diverse serate e che potrebbero decidere di riservare qualche sorpresa ai giocatori a caccia del milione di euro. I ritardatari del Million Day sono i numeri 16 (32 assenze), 11 (42 assenze), 3 (che latita da 43 turni), 13 (44 assenze) e 31, che ha accumulato un notevole ritardo di 55 serate.

Occhi bene aperti anche per l’Extra MillionDay, che può vantare una classifica analoga e altrettanto interessante. Qui, i grandi assenti del gioco sono il 3 e il 20, entrambi lontani dai riflettori da 37 turni, così come il 16 (45 assenze), il 43 con le sue 55 assenze e l’8, che sfida i giocatori più incalliti da 59 estrazioni.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 14 ottobre 2022

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 OTTOBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 OTTOBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA