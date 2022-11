Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi mercoledì 9 novembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Tra poche ore saranno svelati i numeri vincenti di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, del Million Day e della sua variante Extra MillionDay. L’estrazione avverrà alle 20.30 come ogni giorno, perciò avrete tempo fino alle 20.20 per scommettere sul sorteggio di oggi, dopodiché a partire dalle 20.35 potrete pensare alle cinquine su cui scommettere per la giornata di domani. Per ingannare l’attesa, vediamo quali sono i numeri frequenti del Million Day: negli ultimi 50 turni sono stati pescati più spesso il 48 (41 estrazioni), il 30 e il 52 (42 presenze ciascuno), il 53 (43 sorteggi) e il 9 (45 serate).

Nell’Extra MillionDay i favoriti sono il 29, 32 e 44, tutti e tre con 30 estrazioni alle spalle, ma anche il 5 e il 32, che sono già stati protagonisti di 32 sorteggi ultimamente.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

I numeri ritardatari sono un riferimento importante per i giocatori più spericolati e per gli scommettitori che non hanno ancora ben chiara la cinquina con cui cercheranno di acchiappare il premio da un milione di euro. Guardando alle statistiche del Million Day, scopriamo che il 27 manca da 22 sorteggi, il 43 latita da 27 serate, il 28 gioca a nascondino da 30 estrazioni, il 5 ha segnato 37 assenze e l’11 è inafferrabile da ben 65 turni.

Nell’Extra MillionDay, ci accorgiamo invece che il 36 ha saltato le ultime 21 serate, il 52 non si fa acchiappare da 23 estrazioni, il 26 segna altrettante assenze, il 12 ha già accumulato 27 assenze e il 43 si conferma il più sfuggente con 78 serate senza essere sorteggiato.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 NOVEMBRE 2022

