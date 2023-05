Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi venerdì 26 maggio 2023

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Cresce l’attesa per l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, venerdì 26 maggio 2023, e possiamo approfittare di questi momenti per analizzare le statistiche di gioco ufficiali.

Per prima vi proponiamo la classifica dei numeri frequenti, che ogni giorno viene calcolata sulla base degli ultimi 365 giorni. Su questa base, nel Million Day abbiamo come grandi favoriti i numeri 37 e 48 con 16 presenze a testa, seguiti a ruota dal 15 e dal 54 che sfoggiano 17 sorteggi. Primo in classifica invece il 43 con 18 turni. Per quanto riguarda la variante di gioco Extra MillionDay segnaliamo invece l’8 e il 18 con 15 estrazioni, il 12 e il 28 con 17 partecipazioni e il 41 che segna 22 presenze.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Nell’attesa per l’estrazione possiamo ancora capire insieme quali sono i numeri ritardatari, che potrebbero decidere di comparire proprio questa sera oppure tornare a nascondersi. Attraverso le statistiche ufficiali vediamo che nel Million Day il 4 latita da 30 serate, il 46 manca da 36 turni, il 23 ha accumulato 38 assenze, il 47 ha alle spalle 49 turni mancati e il 55 ha raggiunto le 68 assenze.

Passando invece ai grandi assenti dell’Extra MillionDay, le statistiche suggeriscono di tenere d’occhio il 46, che ha alle spalle 29 assenze, poi il 10 e il 32 con le loro 30 assenze, il 38 che ha disertato gli ultimi 35 turni e infine il 48 che ha collezionato 55 assenze.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Per giocare sia al Million Day sia all’Extra MillionDay non dovete fare altro che recarvi in ricevitoria oppure compilare la schedina online. Come? Selezionando dei numeri compresi tra 1 e 55. Potete farlo con diversi sistemi di gioco: attraverso la giocata singola potete puntare su una cinquina completa, con la giocata plurima scommettete su più di una cinquina (massimo dieci) mentre i sistemi integrale e ridotto vi permettono di combinare dai 6 ai 9 numeri.

La variante di gioco Extra MillionDay prevede un’estrazione separata prevista subito dopo quella principale. Si tratta di una seconda opportunità per la vostra combinazione preferita perché si basa sui 50 numeri rimanenti, da cui ne saranno pescati 5. I premi dell’Extra MillionDay si possono sommare a quelli vinti al Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

2 – 9 – 18 – 48 – 54

2 – 9 – 18 – 48 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 26 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13

26 – 29 – 42 – 52 – 53

26 – 29 – 42 – 52 – 53

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 26 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

–











