Estrazione Million Day/ Numeri vincenti Pasquetta, oggi 5 aprile 2021

Estrazione del Million Day nel Lunedì dell’Angelo. Oggi, lunedì 5 aprile 2021, è in programma un nuovo concorso del gioco che regala un milione di euro a chi indovina i cinque numeri vincenti. L’auspicio è di centrare la prima grande vincita di aprile, visto che l’ultima è stata realizzata il 19 marzo a Catania, in Sicilia. È stato l’ottavo milionario di marzo in soli 19 marzo, peraltro con una giocata da un euro. Nel 2021 siamo quindi a quota 13, in totale invece i giocatori premiati sono 159. Ma la giocata singola non è l’unica disponibile. C’è anche quella plurima, che permette di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro.

C’è poi la giocata sistemistica del Million Day, che invece consente di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, l’altro invece solo una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati.

ESTRAZIONE MILLION DAY: LE STATISTICHE

Passiamo alle statistiche del Million Day, partendo dai numeri ritardatari. Al primo posto c’è il 32 che ha accumulato 36 assenze. Al secondo posto c’è invece il 5 con 35 ritardi. A seguire sul gradino più basso del podio c’è il 40, che ne ha accumulati 31. Quarto posto per il 6 che invece di assenze ne ha collezionate 29. Alle sue spalle c’è il 7 che invece è a quota 27 ritardi. Uno in più del 53. Invece il 14 è arrivato a 22 ritardi. Quindi, il 55 che è a quota 19. Alle sue spalle una coppia che completa la top ten dei ritardatari: 19 e 54, che hanno accumulato 18 ritardi. Per quanto riguarda i frequenti, il 43 è al primo posto con 126 frequenze.

Al secondo posto l’1 che ne ha accumulate 119, terzo posto per 20 e 40 a quota 118. A seguire 19 con 117 frequenze, poi la coppia formata da 37 e 16 che ne ha collezionate 116. Il 6 invece è arrivato a 115 frequenze, poi il 46 a quota 114, mentre il 2 chiude la top ten con 112 frequenze.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 APRILE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

