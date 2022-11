Estrazione Million Day/ Numeri vincenti per la giornata di oggi 17 novembre 2022

MILLION DAY, VINCITE IN ARRIVO?

Cresce come tutti i giorni l’attesa per l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay che vengono fatte alle 20:30 e che potrebbero portare nelle tasche di un fortunato giocare fino ad un milione di euro di montepremi. Nel corso di novembre, dopo un mese di stasi, la Dea Bendata ha deciso di baciare ben due giocatori, che si sono aggiudicati in data 13 novembre entrambi i premi massimi. A Mazzano sono stati vinti i 100 mila euro in palio nell’Extra MillionDay, mentre a Quarto (Napoli) è stato vinto l’ambitissimo milione di euro.

Cresce l’attesa, ma anche la speranza, e fortunatamente chi decide di scommettere nel Million Day può anche accedere all’estrazione Extra, in modo completamente gratuito e con gli stessi numeri giocati per la prima estrazione. Giocare, lo ricordiamo, è veramente facilissimo ed alla portata di chiunque. Basterà, infatti, puntare 1 euro scegliendo 5 numeri compresi da l’1 e il 55, e così si configura la giocata base. Chi non riuscisse a decidere solamente su 5 numeri, o volesse massimizzare la possibilità, potrà sempre al costo di 1 euro l’una, aggiungere altre cinquine nella giocata plurima. Infine, vi è anche la giocata sistemistica che prevede di puntare su un totale compreso tra i 6 e i 9 numeri.

MILLION DAY: I NUMERI FREQUENTI E RITARDARI

Per tutti i nuovi giocatori che si stanno approcciando per la prima volta al Million Day e all’Extra MillionDay, sul portale ufficiale del gioco si possono reperire alcune informazioni utili che potrebbero cambiare le sorti della scommessa. Nella sezione dedicata alle statistiche, infatti, si possono controllare i numeri che escono frequentemente e quelli che, invece, non escono da un po’ di tempo.

Nell’ambito dei numeri più frequenti, nel Million Day da tempo esce prioritariamente il 9, che è comparso ben 45 volte sulle ultime 50. Seguono, invece, tutti a pari merito con 42 presenze, il 53, il 52, il 48 e il 30. Leggermente diversi, invece, i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, che vedono in prima posizione con 32 estrazioni il 32, il 19 e il 5. Seguono, invece, il 44 che è apparso 31 volte e il 46 con le sue 30 presenze.

Per quanto, invece, riguarda i numeri ritardari, che da tempo non fanno capolino nelle estrazioni del Million Day, svetta l’11 con le sue 73 assenze. Segue il 5 (45 volte assente) ed ancora il 28 (con 38 estrazioni). Chiudono, infine, il 4 (30 estrazioni) e il 49 (assente per ben 28 volte). Nell’Extra MillionDay, invece, in testa ai ritardari si trova il 12 (35 assenze), seguito dal 31 e dall’1, entrambi assenti per 28 volte. Infine, in quarta posizione si trova il 16 (26 estrazioni) ed in quinta il 5 (con 23 assenze complessive).

