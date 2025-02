Tra una cena o un’uscita da preparare, sbuca una nuova estrazione del Million Day, che torna a tener compagnia a tutti coloro che coltivano il sogno di cambiare la propria vita con una ricca vincita. Le occasioni non mancano, anzi sono aumentate, visto che prima il gioco è stato raddoppiato introducendo Extra MillionDay, poi sono stati sdoppiati i concorsi, così ce n’è uno a pranzo, che abbiamo avuto modo di raccontarvi, e uno di sera, che è quella a cui vi accompagniamo in questa sede.

Non soffermatevi però solo sul primo premio milionario, perché ci sono altre categorie di vincita che possono farvi comodo in caso di mancato assalto ai cinque numeri vincenti di oggi. Pensiamo ai mille euro che si possono ottenere indovinando 4 numeri della combinazione fortunata, anche per quanto riguarda il gioco opzionale, che per il primo premio, invece, mette in palio 100mila euro.

Ci sono poi le categorie minori, con cui ottenere 100, 50, 4 o 2 euro, in base al gioco (se principale o opzionale) e ai numeri vincenti centrati. Questo peraltro è un discorso che ci porta al tema delle riscossione delle vincite, perché l’iter cambia in base all’importo. Pensiamo, ad esempio, a una vincita fino a mille euro: potete rivolgervi ai punti vendita autorizzati o richiedere l’accredito sul vostro conto gioco.

Per le vincite milionarie, invece, il discorso cambia sensibilmente, perché bisogna affidarsi a una filiale della banca Intesa Sanpaolo, a meno che non vogliate recavi all’Ufficio premi capitolino, ma in ogni caso non dovete fare a meno dello scontrino di gioco, o in alternativa del promemoria vincente, così come dei documenti personali, altrimenti non sarà possibile procedere con la richiesta del pagamento del premio in questione.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra MillionDay: –