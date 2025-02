Il Million Day sta per andare anche oggi in archivio. Alle ore 20:30 si terrà come da copione la seconda delle due estrazioni odierne, di conseguenza scopriremo quale sarà la seconda coppia di numeri vincenti, i fatidici dieci (due coppie da cinque numeri ciascuna) che potranno regalare tante gioie a molte persone. Obiettivo, provare ad indovinare quella stringa di cinque numeri compresa dall’1 al 55, che ci permetterà di fare un salto di gioia visto che significherà che il nostro conto in banca sarà aumentato di ben un milione di euro.

Ma come fare? Se lo sapessimo ve lo diremmo ovviamente ma se vi accontentate possiamo comunque segnalarvi i nostri numeri che potreste giocare e tentare quindi la fortuna. Proviamo con questa cinquina composta dal numero 25, quindi il 2, poi il 29. Ci aggiungiamo quindi il 63 e infine il 55. Si tratta di una combinazione sanremese visto che il 25 fa riferimento appunto a Sanremo 25, il numero due sta per seconda puntata (quella appunto di stasera), poi 29 sono i cantanti in gara, quindi 63 sono gli anni di Carlo Conti, il presentatore, e infine 55 é il numero della musica nella smorfia napoletana. Se vi convincono correte a giocarli, l’estrazione de Million Day delle ore 20:30 vi aspetta.

