Qual è l’appuntamento fisso di ogni giorno delle ore 20:30? Ovviamente il Million Day. Anche questa giornata odierna, domenica 16 febbraio 2025, si chiuderà come da copione con la seconda delle due estrazioni quotidiane previste, che ci permetterà di scoprire quali saranno i numeri vincenti, e di conseguenza, se avremo vinto il milione di euro o se domani ci toccherà tornare a lavorare.

Vincere al Million Day non è impossibile, come dimostrano i numerosi fortunati che quasi ogni settimana diventano milionari, ma non è nemmeno semplice, visto le numerose combinazioni possibili, tenendo conto che bisogna individuare i cinque numeri vincenti dall’uno al 55. Come fare quindi per vincere? Il nostro consiglio è quello di evitare di giocare i sistemi e di investire troppi soldi ogni giorno. Meglio puntare un solo euro e tentare la giocata provando solo con cinque numeri, magari quelli che più vi piacciono, o quelli che per voi hanno un significato speciale, o ancora, i primi a caso che vi sono venuti in mente. A volte basta davvero la casualità per vincere, di conseguenza perchè non provare? Ma cercate di decidervi in fretta visto che l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day è pronta.

I NUMERI DEL MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: