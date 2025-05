Ritorna anche oggi, mercoledì 21 maggio 2025, il Million Day con il suo carico di divertimento, attesa e gioia. La gioia la vivrà ovviamente chi avrà vinto, non soltanto il milione di euro associato ai cinque numeri fortunati, ma anche i 100.000 euro legati agli extra Million Day, senza dimenticarsi di tutti gli altri premi consolatori, che vanno da qualche migliaia di euro fino a pochissimi spiccioli, per chi indovina 4, 3 o 2 numeri.

L’importante è comunque partecipare, divertirsi e tentare la fortuna, anche se ovviamente chiunque giochi in cuor suo spera di “sbancare”. Per provare a vincere servono però dei numeri e qui arriva in vostro aiuto la nostra redazione che anche per questa estrazione di oggi, 21 maggio 2025, ore 13:00, ha confezionato qualche cinquina ad hoc, a cominciare da questi cinque numeri, leggasi 5, 20, 21, 25 e 45, che altro non sono se non la data di oggi. Una cinquina molto interessante a nostro avviso, a cui possiamo aggiungerci quest’altra stringa, ovvero 10, 17, 28, 33 e 48. Concludiamo come sempre con la terza ed ultima cinquina da giocare per l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, ovvero 21, 29, 33, 42 e 51. Non vi resta quindi che segnarveli su un fogliettino o sul vostro telefono, e giocarveli prima del gong: che la fortuna sia con voi.

