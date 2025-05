Non può iniziare un nuovo giorno se non scopriamo i numeri vincenti del Million Day. L’appuntamento si ripete anche oggi, venerdì 23 maggio 2025, quando scopriremo i dieci numeri fortunati, appuntamento fisso delle ore 13:00. Ormai per i giocatori del Million Day si tratta quasi di un rituale: si pensano i numeri da giocare, li si va a giocare presso la ricevitoria o li si gioca sull’applicazione, e quindi si attendono le due estrazioni quotidiane, a cominciare da quella delle ore 13:00.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 22 maggio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Obiettivo, portarsi a casa un milione di euro, anche se il primo da tenere bene a mente è quello di divertirsi e di svagare un po’, giocando cinque numeri (rigorosamente presenti dall’1 al 55), e iniziando così a fantasticare cosa si potrebbe fare con quella cifra. C’è chi acquisterebbe un’auto dei sogni che ha sempre desiderato, chi invece la casa dei sogni, chi girerebbe il mondo, o chi investirebbe quei soldi in un’attività. C’è anche chi aprirà un contro per i figli, versandoli tutti a loro ed assicurando il loro futuro. Fantasticare è bello, ma ora bisogna svegliarci e soprattutto bisogna prepararci a giocare all’estrazione del Million Day delle ore 13:00. Il consiglio è sempre lo stesso, non divagate troppo visto che ci sarà tempo fino alle 12:50, dopo di che, buona fortuna a tutti voi.

Million Day, numeri vincenti di oggi 22 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13.00

Million Day:

Extra MillionDay: