Tutti i numeri vincenti del Million Day, dalla prima cinquina alla combinazione “extra”, li troverete su questa pagina. Alle ore 13:00, in concomitanza con la prima estrazione del gioco del milionario, scopriremo infatti quali saranno i dieci numeri fortunati, i primi cinque associati al super premio da un milione di euro e gli altri cinque che valgono invece 100.000 euro. Ci sarà qualche nuovo fortunato vincitore quindi nelle prossime ore?

Million Day di oggi 24 maggio 2025/ Estrazione dei numeri vincenti delle ore 20:30

Speriamo ovviamente di sì e speriamo vivamente che si nasconda fra voi che ci seguite con assiduità. La cosa più importante è quella di iniziare a pensare a quali numeri giocare, e in questa domenica avremo tutto il tempo per farlo, approfittando infatti della “pausa” dal lavoro (per lo meno quelli che non lavorano oggi). Ricordatevi ovviamente di scegliere cinque cifre che vanno dall’1 al 55, le uniche giocabili e inoltre vi consigliamo di non scervellarvi troppo con le combinazioni: rischiate di spendere solo troppi soldi senza cavare un ragno dal buco come si suol dire. Meglio invece giocare una o due schedine del valore di due euro ciascuna, scegliendo i numeri che più vi piacciono, magari legati ad eventi particolari della vostra vita, una data per voi significativa, se non addirittura scrivere cinque numeri a caso. Chissà che la Dea bendata oggi non baci proprio voi.

Million Day, numeri vincenti di oggi 24 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 13.00

Million Day: 11 – 14 – 26 – 43 – 49



Extra MillionDay: 20 – 21 – 28 – 37 – 42