Che giorno sarebbe senza Million Day? Probabilmente un po’ meno divertente ma fortunatamente oggi non é quel giorno. Alle ore 13:00, fra poco, ci attende infatti la prima estrazione delle due in programma come al solito, il momento esatto in cui scopriremo se finalmente la fortuna avrà guardato dalla nostra parte o se come al solito ci avrà voltato le spalle.

Estrazione Million Day di oggi 4 febbraio 2025/ Quali sono i numeri vincenti delle ore 20:30?

Dovrete indovinare i cinque numeri vincenti del Million Day, ormai il regolamento lo sapete o voi che ci leggete ogni giorno. Quello che forse saprete di meno sono i numeri da giocare, ma non vi preoccupate: a cosa serviamo noi se no? Abbiamo sempre pronti infatti cinque numeri da giocare al momento del bisogno per l’estrazione del Million Day, e anche oggi non potevamo non segnalarvi le cifre che speriamo possano farvi venire un bel sorriso.m a 32 denti. Partiamo quindi dal primo numero, e scegliamo il 7, aggiungendoci anche l’11. Proseguiamo con il 23, uno dei numeri che più spesso vi segnaliamo, e ci aggiungiamo il 32, il suo specchio. Ce ne manca uno e proviamo con l’ultimo in lizza, il 55. Ricapitolando quindi i nostri numeri sono il 7, l’11, il 23, il 32 e infine il 55: se vi stuzzicano la fantasia correte a giocarli subito perché l’estrazione del Million Day delle ore 13:00 sta arrivando.

Numeri vincenti Million Day di oggi 4 febbraio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY: SCOPRI TUTTI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: –

Extra MillionDay: –