Sta per concludersi anche questa giornata di oggi, giovedì 6 febbraio 2025, di conseguenza sta per arrivare il secondo momento più atteso degli amanti del Million Day, leggasi l’estrazione delle ore 20:30 odierne. É quindi tutto pronto per scoprire quali saranno i numeri vincenti di questa sera ma prima, un breve ripasso su cosa dovrete fare.

Estrazione numeri vincenti Million Day di oggi 6 febbraio 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Prima di tutto bisognerà scegliere cinque numeri che secondo voi potrebbero risultare vincenti. Attenzione, non dovrete pescare a caso ma scovare la cinquina che vale un milione di euro nella stringa che va dal numero uno fino al numero 55. Una volta individuati i cinque numeri il più sarà fatto, ma non é ancora finita, visto che dovrete giocare i numeri scelti e in quel caso potrete recarvi presso la ricevitoria più vicina (o quella che magari ritenete fortunata), e consegnare la vostra schedina al negoziante. Una volta giocata dovrete solo pazientare che arrivino le 20:30 per la seconda estrazione di oggi del Million Day, di conseguenza il tempo sta per scadere: a questo punto non ci resta che augurarvi buona fortuna.

Estrazione Million Day, oggi 5 febbraio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY: SCOPRIAMO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: