Un buon Million Day a tutti. Anche oggi, sabato 8 febbraio 2025, inizio del weekend, andremo a scoprire insieme i numeri vincenti della prima delle due estrazioni odierne, ovviamente quella delle ore 13:00. Appuntamento quindi a fra poco, quando capiremo quali saranno le due cinquine più che fortunate, visto che valgono in totale un milione e centomila euro.

Una infatti sarà quella super fortunata da ben un milione di euro, mentre l’altra sarà da 100.000, i cosiddetti numeri vincenti Extra Million Day. Curiosità, oggi è l’8 febbraio 2025 il che significa che il Million Day compie esattamente 7 anni, visto che la prima volta entrò in vigore nel 2018, in questo lungo lasso di tempo ha reso milionari centinaia di italiani anche perchè, a differenza del Superenalotto, le possibilità di vincita sono decisamente più alte. Se infatti il gioco “madre”, obbliga ad individuare 6 numeri dall’uno al 90, nel Million Day “vi basterà” solo scoprire i cinque numeri vincenti dall’uno al 55, tutto più semplice no? Bhe che dire, buona fortuna e speriamo che i numeri che avete giocato siano quelli giusti, al massimo, ritentar non nuoce.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 13 – 23 – 38 – 46 – 48

Extra MillionDay: 6 – 24 – 25 – 32 – 50