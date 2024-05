Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 1 maggio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONI ANCHE NEL GIORNO DI FESTA

Non c’è giorno in cui il Million Day non ci faccia compagnia. Ogni giorno il fortunato concorso ci offre infatti la possibilità di vincere premi importanti che partono da alcuni più bassi ad altri ovviamente molto più alti. Il montepremi in palio per ogni estrazione è di 1.000.000: centrando la combinazione fortunata, i giocatori potranno portare a casa il massimo, che permetterebbe di realizzare più di qualche sogno. I numeri totali da giocare sono cinque e solamente indovinandoli tutti si potrà infatti centrare il grande premio. La possibilità di portare a casa premi è quotidiana perché il concorso non va mai in pausa e offre ogni giorno due estrazioni, a ora di pranzo – alle 13 – e poi la sera – alle 20.30.

Anche oggi, giorno festivo per l’Italia (e non solo) c’è la possibilità di giocare e portare a casa premi importanti. Così, tra una grigliata, un bicchiere di vino e una passeggiata all’aria aperta, possiamo perdere esattamente un minuto del nostro tempo per partecipare al concorso, scegliendo l’estrazione che preferiamo e sperando di portare a casa qualche premio, magari quello massimo. Nel caso in cui non si dovesse vincere con il concorso primario, niente paura: il gioco ci offre una seconda chance anche con l’Extra Million Day, che invece in palio mette 100.000 euro. Per partecipare a questo gioco secondario il costo è di un euro aggiuntivo oltre a quello puntato già sul Million Day.

MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 6 – 8 – 9 – 14 – 54

EXTRA MILLION DAY: 4 – 20 – 23 – 32 – 50

MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











