Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine dell’estrazione di oggi 5 aprile 2024

La settimana sta per volgere al termine e anche in questo venerdì che dà il via al weekend, l’appuntamento è quello solito con il Million Day, fortunato concorso a premi che permette di vincere fino a un milione di euro al giorno ben due volte, con il doppio appuntamento delle 13 e poi delle 20.30. Si tratta di un fortunato gioco quotidiano che dà la possibilità di partecipare e vincere con poche semplici regole: per giocare basta infatti scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Su questi numeri andrà puntato un euro. Dopo aver scelto i numeri, però, si potrà scegliere anche che tipo di giocata avanzare: questa potrà infatti essere semplice, plurima o sistemistica. La differenza è nella metodologia di gioco, come ricordiamo spesso.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ I numeri vincenti delle cinquine di oggi 4 aprile 2024

La giocata semplice si può effettuare attraverso la compilazione di una schedina con una combinazione di cinque numeri, tra l’1 e il 55. L’importo della giocata è di un euro ed è possibile giocare in abbonamento per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. Per la giocata plurima, si possono inserire all’interno della stessa schedina 10 giocate singole, ciascuna composta dai soliti cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Anche in questo caso è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. Infine la giocata sistemistica vede una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi: questa genera un minimo di 6 fino a 126 giocate singole e in questo caso è possibile giocare in abbonamento fino ad un massimo di 5 volte.

MILLION DAY: NUMERI VINCENTI/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 3 aprile 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 1 – 11 – 30 – 43 – 51

EXTRA MILLIONDAY: 2 – 19 – 29 – 32 – 49

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 15 – 16 – 30 – 34 – 36

EXTRA MILLIONDAY: 3 – 11 – 19 – 27 – 48

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ I numeri vincenti delle cinquine di oggi 2 aprile 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA