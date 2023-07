Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi sabato 8 luglio 2023

Riparte la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day. Anche oggi, sabato 8 luglio 2023, è in programma un’estrazione del gioco che mette in palio un premio milionario (ma non solo). Lo stesso vale per la sua opzione di gioco, Extra MillionDay, che scopriremo tra poco. Proprio recentemente è stato aggiornato il contatore delle vincite, visto che ne è stata realizzata una da un milione di euro giovedì scorso, in occasione del concorso delle ore 13. Infatti, si tengono due estrazioni al giorno di Million Day, una alle 13 e l’altra alle 20:30.

Proprio in occasione della prima è stata realizzata la vincita da un milione di euro, che ha portato il totale delle vincite milionarie a quota 260 dal lancio del Million Day. Ma a questo gioco si può vincere anche indovinando solo 4 numeri vincenti, in questo caso si ottiene una vincita di mille euro. Con il 3 invece si ottengono 50 euro, mentre col 2 si vincono due euro. Invece, il premio principale dell’Extra MillionDay è di 100mila euro. Questo il valore dell’altra cinquina. Sempre mille euro il premio per il 4, invece 100 euro per il 3 e quattro euro per il 2.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Ora scopriamo come si gioca a Million Day ed Extra MillionDay, partendo dal gioco principale. C’è la giocata singola, per la quale si compila una schedina con 5 numeri per un euro. La giocata plurima è, invece, composta da più giocate singole, mentre quella sistemistica prevede innanzitutto la scelta di una tipologia di sistema. C’è il sistema integrale, che prevede lo sviluppo di tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. In alternativa, c’è il sistema ridotto, che invece sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri scelti.

In ogni tipo di giocata (singola, plurima o sistemistica) è possibile aggiungere la nuova opzione di gioco Extra MillionDay, al costo di un euro, che regala una seconda occasione di vincita. Si può giocare al Million Day e alla sua opzione di gioco ogni giorno h24, fatta eccezione per i due intervalli di chiusura del gioco necessari per consentire le estrazioni (quindi dalle 12:50 alle 13:05 e dalle 20:20 alle 20:35).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

3 – 4 – 14 – 31 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

15 – 21 – 23 – 24 – 28

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

