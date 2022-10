Estrazione Million Day, venerdì 21 ottobre/ Quali sono i numeri vincenti di oggi

L’ULTIMA VITTORIA AL MILLION DAY

Anche nella giornata di oggi, venerdì 21 ottobre, verranno estratti come d’abitudine i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero fruttare fino ad un milione di euro a dei fortunati vincitori. Ormai è da un mese e mezzo che la Dea Bendata della fortuna non pone la sua mano su nessuno, ed infatti l’ultima vincita milionaria registrata dal sistema risale al 21 settembre. In quell’occasione il montepremi era stato vinto da Roma, con una scommessa da 3 euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi giovedì 20 ottobre 2022

Giocare al Million Day è veramente facilissimo e, lo ricordiamo, scommettere darà anche accesso automaticamente alla seconda estrazione, quella dell’Extra MillionDay, che sorteggia altri 5 numeri oltre ai primi usciti. Per giocare non bisogna far altro che decidere la propria tipologia di scommessa tra le 4 disponibili. Oltre alla giocata singola che prevede di puntare su 5 numeri, si può optare per la giocata plurima che prevede una scommessa su più cinquine ed infine si potrebbe anche scegliere la giocata sistemistica, che a sua volta prevede il sistema integrale o ridotto. Le estrazioni del Million Day vengono fatte ogni giorno alle 20:30, seguite da quelle dell’Extra MillionDay.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 ottobre 2022: le cinquine

MILLION DAY: LE REGOLE DEL GIOCO

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facilissimo ed è anche alla portata di chiunque non sia particolarmente avvezzo al gioco d’azzardo. La scommessa minima parte da 1 euro e prevede la scelta di 5 numeri compresi da 1 a 55, fatto questo non bisognerà far altro che attendere le 20:30, momento in cui si potrà scoprire, dopo l’estrazione delle cinquine vincenti, se si è riusciti a raggiungere il ricchissimo montepremi.

Per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, come anticipato prima, si possono scegliere quattro tipologie differenti di scommessa. La giocata singola è la più intuitiva e prevede, con una spesa di 1 euro, la possibilità di scommettere su 5 numeri. Similmente, la giocata plurima permette, con una sola schedina, di puntare su più cinquine differenti, sempre al costo di 1 euro per ogni blocco da 5 numeri. Infine, vi è anche la giocata sistemistica attraverso la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri che verranno processati, a scelta del giocatore, con modalità integrale o ridotta. Tutte le informazioni dettagliate, comunque, possono essere reperite sul portale dedicato al Million Day e all’Extra MillionDay.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 18 ottobre 2022

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY?

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, l’abbiamo visto, è veramente facilissimo, ma la cosa più sorprendente sono i ricchi premi in palio. Infatti, per vincere non è necessario esclusivamente indovinare tutti e 5 i numeri, ma anche indovinandone meno si potranno vincere degli ottimi premi. Ovviamente, indovinando la cinquina (non necessariamente in ordine di estrazione) si vince il montepremi complessivo, ovvero 1 milione di euro. Con 4 numeri indovinati, i giocatori potranno portarsi a casa 1.000 euro, che scendono a 50 nel caso si indovinino 3 numeri. Infine, come premio di consolazione per chi indovina solo 2 numeri, sono previsti 2 euro.

Considerando, invece, l’Extra MillionDay, il cui accesso è automatico per chiunque giochi al Million Day classico, indovinando la cinquina intera si possono vincere 100mila euro. Per chi indovina 4 numeri il premio rimane di 1.000 euro, che scendono a 100 per chi azzecca 3 numeri su 5. Il premio di consolazione per l’Extra MillionDay, infine, ammonta a 4 euro. Ricordiamo che tutte le vincite devono essere decurtate dell’8% al netto del prelievo.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA