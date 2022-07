Estrazione MillionDay/ Numeri vincenti di oggi giovedì 28 luglio 2022

COME SI GIOCA AL MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Cosa bisogna sapere prima di giocare al MillionDay e alla sua variante, l’Extra MillionDay? Per i giocatori più “tradizionali” è possibile recarsi nella propria ricevitoria di fiducia oppure ai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre i più “moderni” potranno effettuare la giocata anche online tramite la App MyLotteries. La versione base del gioco consente di effettuare una giocata singola, dal costo di un euro, scegliendo cinque numeri che siano però compresi tra 1 e 55. A questo punto si può partecipare anche all’Extra MillionDay, conservando gli stessi numeri scelti per il MillionDay e aggiungendo l’ulteriore costo di un euro per ottenere una seconda opportunità.

La giocata singola è soltanto una delle varie opzioni offerte da questo gioco. Il MillionDay consente infatti di effettuare anche una giocata plurima, che consiste in pratica in più giocate singole dal costo fisso di un euro ciascuna. I giocatori più abili potranno anche mettersi alla prova con sistemi di gioco più complessi, per esempio con l’opzione sistemistica del MillionDay. Questa opzione permette di scegliere tra i sistemi integrale e ridotto, consentendo di giocare da 6 fino a 9 numeri nella schedina del MillionDay. Qualsiasi sia l’opzione di gioco scelta, resta sempre valida la possibilità di aggiungere la giocata per l’Extra MillionDay.

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Siete indecisi su quali numeri giocare sulla vostra schedina? Dare un’occhiata alle statistiche può essere utile per fornirvi qualche spunto, a partire dai numeri che sono stati estratti più di frequente negli ultimi sorteggi del MillionDay. Iniziamo con i numeri 3, 30 e 55 che sono stati sorteggiati per ben 40 serate, in buona compagnia del numero 9 che invece è stato scelto per 41 estrazioni. A chiudere la top five c’è il 22, estratto anche ieri sera e segnando la sua presenza per ben 44 serate.

Anche la variante di gioco Extra MillionDay ha i suoi favoriti, come i numeri 44, 37 e 32 che sono stati scelti in ben 18 sorteggi. Ancora meglio il numero 5, sorteggiato 20 volte. In cima alla classifica svetta senza dubbio il 19, protagonista indiscusso di 22 estrazioni.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Se invece preferite lasciarvi ispirare dai numeri che mancano da un po’ sugli schermi delle estrazioni, non dovete fare altro che continuare a leggere per scoprire quali sono. Iniziamo dal MillionDay e partiamo dal fondo della classifica, dove troviamo in numero 54 che si fa attendere da 25 serate. Subito sopra, i numeri 18 e 45 fanno sentire la loro mancanza da 28 estrazioni. Anche il numero 41 è un grande assente da non sottovalutare, perché non viene estratto da 45 serate. In cima alla classifica, con un grande stacco dagli altri numeri, il 35 segnala la sua mancanza dalla bellezza di 72 estrazioni.

E che dire dell’Extra MillionDay? Cominciamo con i numeri 9 e 18, assenti da ormai 25 sorteggi, e continuiamo con il 33 che manca da 33 estrazioni. L’11 si fa desiderare da ben 36 serate, mentre al top della classifica svetta il numero 14, grande assente da 40 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 28 LUGLIO 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











