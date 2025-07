Scoprite insieme a noi i nuovi numeri vincenti del Million Day. Alle ore 20:30 di oggi, venerdì 11 luglio 2025, ci sarà una nuova estrazione, una nuova possibilità di giocare, divertirsi, e si spera, vincere. Molto probabilmente diversi di voi avranno già vinto qualcosa al Million Day ma sicuramente non il grande malloppo, ovvero, il milione di euro che si può ottenere individuando i cinque numeri fortunati, o eventualmente i 100 mila euro in caso i nostri numeri facessero il match con gli “Extra Million Day”.

Million Day di oggi 11 luglio 2025/ Le cinquine dei numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00

Magari la cinquina fortunata sarà quella composta dai numeri 12, 23, 28, 41 e 49. Oppure, un’altra cinquina vincitrice papabile potrebbe essere quella composta da 4, 13, 19, 39 e 53. Ma perchè invece non giocarsi la data odierna, visto che è un po’ di tempo che non la proponiamo?

Allora potreste puntare sui numeri 7 di luglio, 11 del giorno, quindi 20 e 25 dell’anno. Il quinto numero potrebbe essere un classico 45, ma anche un numero a caso come il 39. Speriamo di avervi dato qualche spunto per una giocata, ora tocca a voi: metteteci tutta la vostra dose di fortuna e aspettate le ore 20:30. Chissà che queste non siano le ultime ore da non milionario.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 10 luglio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: