Siamo ancora noi, pronti ad allietarvi la serata di questa domenica 13 aprile 2025, con i nuovi numeri sorteggiati per la seconda estrazione del Million Day. Avete sintonizzato gli orologi? L’appuntamento cruciale arriverà fra poche ore, di preciso alle 20:30, a esattamente 7:30 di distanza dalla prima estrazione, che invece si è tenuta alle ore 13:00. Avete vinto e volete ancora tentare la fortuna oppure siete ancora all’asciutto e sperate questa sera nella grande vittoria?

In ogni caso ecco le nostre cinquine, i numeri che vi segnaliamo quasi ogni giorno, con l’obiettivo di provare a sbancare il montepremi, ma anche semplicemente di poter vincere qualcosa, ricordandovi che si può vincere indovinando da due numeri in su, anche se ovviamente le cifre sono molto basse. Partiamo quindi con i primi cinque numeri, leggasi 7, 23, 34, 47 e 52. Una seconda cinquine da giocare è la seguente, il numero 17, poi il 25, quindi scegliamo il 32, poi il 45 e chiudiamo con il 55. Infine l’ultima cinquina papabile per l’estrazione del Million Day di oggi delle ore 20:30, leggasi il 23, il 28, poi il 36, il 44 e infine il 52: come vi sembrano? L’importante è che siano fortunate, incrociamo le dita.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: