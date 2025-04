Buonasera e ben tornati all’estrazione del Million Day. È mercoledì 16 aprile 2025, il terzo giorno della settimana che porta alla Pasqua, e anche oggi non potevamo esimerci dal mostrarvi i numeri vincenti e le due cinquine fortunate di questa seconda tornata di gioco, quella delle ore 20:30. Daremo quindi spazio ai dieci numeri del Million Day, i cinque che valgono centomila euro (i cosiddetti extra), ma soprattutto gli altri cinque che valgono un milione di euro.

Million Day di oggi 16 aprile 2025/ Estrazione dei numeri vincenti delle ore 13:00

Sarà la nostra giornata fortunata quella di oggi? Speriamo proprio di sì anche perché con un milione di euro si possono fare un bel po’ di cose e e non ci sbilanciamo eccessivamente nel dire che si può cambiare vita. In ogni caso il primo scopo del gioco del Million Day è quello di giocare e divertirsi, di conseguenza anche se non dovrete ottenere il grande bottino non disperate. Tra l’altro non va dimenticato che si può vincere anche individuando quattro numeri, ovviamente con cifre ben più basse, ma in ogni caso sempre meglio di niente come si suol dire. Bene, direi che ci siamo dilungato abbastanza con le chiacchiere di conseguenza non ci resta che lasciarvi alla vostra giocata del Million Day che ricordiamo si terrà alle ore 20:30: buona estrazione a tutti.

Numeri vincenti Million Day di oggi 15 aprile 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay