Stanno per arrivare a breve le ore 20:30, ciò significa che anche oggi stiamo per assistere alla seconda delle due giocate del Million Day, la classica estrazione serale che giunge in questo giovedì santo, 17 aprile 2025. A soli tre giorni dalla Pasqua 2025 chissà che cinque semplici numeri non possano regalarci una delle gioie più grandi della nostra vita, sicuramente la vincita più importante.

Estrazione Million Day di oggi 16 aprile 2025/ Numeri vincenti, le cinquine delle ore 20:30

Del resto a chi non piacerebbe vincere un milione di euro, o eventualmente 100mila, qualora dovessimo azzeccare gli extra Million Day? Praticamente a tutti, ed è per questo che ci rivolgiamo a tutti voi che ci seguite con queste cinquine, speriamo fortunate e che possano regalarvi tanta gioia, soprattutto se ne avete bisogno. Partiamo da questi cinque numeri, ricordando che non siamo chiromanti, maghi o veggenti, ma semplicemente ci dilettiamo a “dare i numeri” come si suol dire. Partiamo dal 12, poi il 19, quindi il 26, il 34, e infine il 40. Per un’altra cinquina scegliamo invece i numeri 11, 22, 40, 48 e infine 53. Concludiamo con l’ultima cinquina da giocare all’estrazione del Million Day delle ore 20:30, ovvero, 4, 17, 26, 31 e infine il 42. Come vi ricordiamo sempre, buona fortuna, e giocate soprattutto per divertirvi.

Million Day di oggi 16 aprile 2025/ Estrazione dei numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY: DIAMO UNO GUARDO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: