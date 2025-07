Spazio alla seconda ed ultima giocata di oggi del Million Day, quella delle ore 20:30 di questo 23 luglio 2025: buon divertimento

Quanto manca alla nuova estrazione del Million Day? Come vi ricordiamo ogni giorno, l’appuntamento da segnarsi in rosso è alle ore 20:30, e in questo caso di questo mercoledì 23 luglio 2025. Mancano quindi solo poche ore al grande appuntamento e cosa fare per spezzare l’attesa? Come sempre il nostro compito sarà quello di accompagnarvi verso la giocata serale e nel contempo di coccolarvi a nostro modo, fornendovi qualche cinquina da giocare, con la speranza ovviamente che fra questi numeri si nasconda qualcuno vincente.

Cominciamo subito, senza perderci troppo in chiacchiere, con la cinquina numero uno composta da 12, 21, 32, 39 e 54. Scegliamo altri cinque numeri da giocarsi questa sera, ovvero il 10, il 17, poi il 38, il 47 e infine il 48. Un’altra cinquina potrebbe essere quella che si rifà alla data del giorno odierna, di conseguenza puntiamo sul 7 del mese di luglio, poi il 20 e il 25 dell’anno e il 23 del giorno, completando il tutto con un bel 55.

Attenzione anche a queste cinque cifre da giocare per il Million Day di oggi delle ore 20:30, ovvero, il 19, il 39, poi il 41, il 48 e infine il 52. Per oggi pensiamo già di avervi assillato un po’ troppo di conseguenza vi lasciamo meditare il da farsi, se giocare o meno le nostre cifre, nel frattempo buona giocata a tutti e che vinca il più fortunato.

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 3 – 5 – 33 – 34 – 42

Extra MillionDay: 9 – 18 – 30 – 36 – 55