L’ora di pranzo di questo giovedì 6 febbraio 2025 non può che essere sinonimo di un divertente evento: l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day. Come ben sa chi gioca spesso, a breve scatterà la prima delle due tornate in programma che ci restituirà i numeri vincenti, le due cinquine fortunate. Da una parte quella a cui ambiscono tutti i giocatori, leggasi quella da un milione di euro, e dall’altra quella comunque interessante da 100.000 euro: quale preferite?

Bhe la risposta è ovvia ma in ogni caso quando si vince, ogni cifra é sempre ben accetta in quanto regalata. Fondamentale sarà quindi recarsi in ricevitoria con i vostri numeri e qualora non sapeste quali giocare allora vi veniamo in aiuto noi. Come facciamo spesso e volentieri vogliamo consegnarvi anche oggi qualche cifra speriamo fortunata, a cominciare dal numero 3 quindi il 15, poi il 27, e ancora, il 43 e infine il 50. Se nel caso voleste giocare un’altra stringa per avere una seconda opportunità, allora segnatevi questi cinque numeri: partiamo con il 5, poi il 13, quindi il 22, il 34 e infine il 50. Qualora dovessero piacervi non vi resta altro che giocarli. A questo punto il nostro l’abbiamo fatto, vi lasciamo alla prima estrazione di oggi del Million Day delle ore 13:00.

MILLION DAY: TORNANO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

